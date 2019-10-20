Кроме того, в рамках проекта проводят и аукционы, на которых можно приобрести какую-нибудь вещь с этого затонувшего корабля.

Новый телевизионный проект имеет название «Титаник – истории из глубин». Приглашённые эксперты рассказывают зрителям об удивительных историях, которые произошли на корабле или связанные с ним, а также демонстрируют уникальные предметы с этого корабля. Благодаря этому шоу, британцы смогли узнать, какое меню было на обед у пассажиров лайнера в тот злополучный день, когда корабль столкнулся с айсбергом. Также показали обнаруженное в спасательной шлюпке печенье, шубу, которая принадлежала одной из стюардесс «Титаника», и ключ от шкафа, куда были убраны спасательные жилеты.

Уникальные реликвии можно было приобрести в рамках проведения аукциона. Примечательно, что первые покупатели уже заплатили за вещи с «Титаника» огромные суммы. Так, к примеру, вышеупомянутое печенье приобрели за пятнадцать тысяч фунтов (или один миллион двести пятьдесят тысяч рублей), а за меню заплатили около пятидесяти двух тысяч фунтов (свыше четырёх миллионов трёхсот рублей).

Одной из ярких находок специалистов стала фотография, на которой был изображён айсберг со следами краски красного цвета. Оказалось, что её сделал в своё время один из стюардов другого корабля, не зная ещё тогда о произошедшей трагедии. Следы краски принадлежали «Титанику». Данный снимок был продемонстрирован зрителям во время выпуска проекта «Титаник – истории из глубин».