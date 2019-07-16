ИА «Ореанда-Новости». Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев заявил, что ведомство будет выявлять «псевдоартистов», которые собирают аудиторию в соцсетях, исполняя при этом репертуар, который не утвердили власти Чечни, пишет «Интерфакс».



По словам министра, в результате таких выступлений портится имидж чеченского народа. В министерстве отметили, что сегодня артисты республики – это строгий наряд и скромное исполнение. А манера исполнения артистов-любителей противоречит нормам, принятым в республике.



Министр отметил, что в Чечне работает спецкомиссия, которая проверяет тексты песен, музыку и другие характеристики номеров. Только после её одобрения артист может выйти к публике.