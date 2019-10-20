Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной задержания некоторых участников концерта.

Напомним, что вчера 19 октября в зале Ледового дворца, расположенного на территории города Череповца, состоялся фестиваль под названием «Время колокольчиков». В первой части фестиваля на сцену дворца подняли местные музыкальные коллективы. Однако, всё внимание зрителей было направлено на рок-группу «Алиса» во главе с её бессменным лидером Константином Кинчевым. Ожидания поклонников группы были оправданы, «Алиса», действительно, смогла стать главным событием фестиваля.

Однако, ход выступления "Алисы" был связан с одним неприятным инцидентом. Дело в том, что некоторые поклонники группы принесли в зал дворца файеры, которые начали зажигать в условиях закрытого помещения. Эти действия противоречат правилам пожарной безопасности. Сотрудники ОМОНа стали выводить из зала нарушителей, что привело, в свою очередь, к сопротивлению последних. Поклонники не хотели покидать помещение, начались потасовки с правоохранительными органами. Константин Кинчев отреагировал на массовые стычки следующим образом. Со сцены он объявил о том, что выступление группы «Алиса» прекратится, если ОМОН не оставит фанатов коллектива в покое.

Стоит отметить, что 9 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный», расположенным в городе Санкт-Петербурге, состоится масштабный концерт группы «Алиса», на котором прозвучат проверенные временем хиты и новые композиции. Позднее, 16 ноября, состоится московский концерт – местом проведения был выбран столичный Adrenaline Stadium.