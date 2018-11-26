ИА «Ореанда-Новости». 8 по 18 декабря 2018 г. в Петербурге пройдет XXV, юбилейный, Международный фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад». Фестиваль проводит петербургское отделение Союза театральных деятелей РФ при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.



8 декабря в 19 часов в Большом зале Дома актера им. К.С.Станиславского состоится открытие XXV юбилейного фестиваля «Рождественский парад». Будет представлен спектакль «Фантазии Фарятьева» Театральной компании «Новый театр» (Воронеж).



«Рождественский парад», один из старейших фестивалей нашего города, был создан для поддержки негосударственных театров, театров-студий и театральных объединений.

Фестиваль прошел несколько этапов развития: сменялись составы экспертных советов и жюри, расширялась география участников, все более разнообразными становились виды и жанры предлагаемыхспектаклей.

В этом году фестиваль получил почти 60 заявок, из которых экспертный совет отобрал двадцать один спектакль-участник.

Конкурсная программа «Рождественского парада» начнется раньше официальной даты открытия: 2 декабря Театр «За Черной речкой» покажет спектакль «Слезы капали» в постановке Романа Габриа; 6 декабря Камерный театр Малыщицкого представит спектакль «Квартира» в постановке Алексея Левицкого.

Официальное открытие состоится 8 декабря – на сцене Дома актера будет представлен спектакль «Фантазии Фарятьева» Театральной компании «Новый театр» (Воронеж).

Конкурсная программа фестиваля завершится 18 декабря спектаклем многолетнего участника фестиваля молодежного театра «Предел» из города Скопин Рязанской области. В постановке Владимира Деля предстанет действо «Красный угол» по обрядам и традициям женского народного костюма.

Вход на все фестивальные спектакли свободный.





XXV Международный театральный фестиваль «Рождественский парад»

8-19 декабря 2018





2 декабря, воскресенье В рамках фестиваля Театр «За Черной речкой» (Санкт-Петербург) «Слезы капали» 14+ Начало в 19.00 (Богатырский пр., 4) 6 декабря, четверг В рамках фестиваля Камерный театр Малыщицкого (Санкт-Петербург) «Квартира» 14+ Начало в 19.00 (ул. Восстания, 41) 8 декабря, суббота ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ Театральная компания «Новый театр» (Воронеж) «Фантазии Фарятьева» 12+ Начало в 19.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр., 86) 9 декабря, воскресенье Театр «ОФ» (Санкт-Петербург) «Муха Ц» 6+ Начало в 12.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр., 86) Лаборатория Яны Туминой и театр «Особняк» (Санкт-Петербург) «Комната Герды» 10+ Начало в 15.00 (Каменноостровский пр., 55) Театр пластики «Д.О.М.» (Санкт-Петербург) «Дом Бернарды Альбы» 16+ Начало в 19.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр., 86) 10 декабря, понедельник Театр-студия «Alter ego» (Уфа, Республика Башкортостан) «Двойник Доры Маар» 14+ Начало в 17.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр., 86) Театр «Карабаска» (Пермь) «Прошу разрешения на жизнь» 12+ Начало в 19.00 На сцене театра «Кукольный формат» (ул.Пушкинская, 19) 11 декабря, вторник Театральное товарищество «Комик-трест» (Санкт-Петербург) «Опасные связи. Postscriptum » 16+ Начало в 19.00 Малая сцена театра-фестиваля «Балтийский дом» (Александровский парк, 4) 12 декабря, среда Независимый театральный проект актёра «Театра на Покровке» Сергея Загребнева (Москва) «Записки Ковякина» 14+ Начало в 19.30 На малой сцене театра им.В.Ф.Комиссаржевской (Итальянская ул., 19) 13 декабря, четверг Театральная мастерская «АСБ» (Санкт-Петербург) «Театр Медеи» 16+ Начало в 19.30 На сцене театра «Особняк» (Каменноостровский пр., 55) 14 декабря, пятница Независимый театральный проект актрисы Русского драматического театра (Баку, Азербайджан) «Небесная, или Четыре часа из ее жизни» 16+ Начало в 16.30 На малой сцене театра им.В.Ф.Комиссаржевской (Итальянская ул., 19) «Балет.Театр» (Санкт-Петербург) «Тополя и ветер» 16+ Начало в 19.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр., 86)

15 декабря, суббота «Настольный театр (Вильнюс, Литва) «Путешествие ягненка» 6+ Начало в 12.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр.,86) Общедоступный театр «Периферия» (Астрахань) «Медь Медеи» 16+ Начало в 17.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр.,86) Содружество актёров К.А.Р.М.А. (Нижний Новгород) «Сон смешного человека» 16+ Начало в 19.00 На сцене Камерного театра Малыщицкого (ул. Восстания, 41) 16 декабря, воскресенье Негосударственный авторский театр «Ad LIBERUM» (Петрозаводск) «Пир во время чумы» 14+ Начало в 16.30 На малой сцене театра им.В.Ф.Комиссаржевской (Итальянская ул., 19)

Театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург) «Птифуры» 6+ Начало в 20.00 (ул.Пушкинская, 19) 17 декабря, понедельник Городской театр Целе (Словения) «Отец» 16+ Начало в 19.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр., 86)

18 декабря, вторник

«Простой театр» (Мурманск) «Самая красивая звезда» 6+ Начало в 13.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр., 86) Молодежный театр «Предел» (г.Скопин) «Красный угол» 14+ Начало в 19.00 Большой зал Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр., 86) 19 декабря, среда ТВОРЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Начало в 14.00. Карельская гостиная Дома актера им.К.С.Станиславского СПб О СТД РФ (ВТО) (Невский пр., 86) ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ



