



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня военнослужащих Балтфлота накормили национальными блюдами балканской кухни. Меню выбиралось жеребьёвкой за два дня до матча: между швейцарской и сербской кухонь выбор пал на последнюю. Также балканские блюда подавались в столовой филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Известно, что военнослужащих кормили супом чорбы, говядиной по-сербски, запечённом с зеленью картофелем, курицей с острым соусом, салатом «Сава», «Сербский» и другими блюдами. В военном ведомстве отметили, что на столе также можно будет найти обычные блюда, а также свежие овощи и фрукты. Кроме того, во время обеда оркестр штаба Балтфлота исполнял для офицеров и курсантов сербские и русские народные мелодии.

Напомним, что матч в рамках чемпионата мира по футболу между Сербией и Швейцарией проходит в Калининграде. Игра началась в 21:00, в настоящее время к завершился первый тайм, команды ушли на перерыв. Арбитром в этом матче стал немец Феликс Брых. Согласно прогнозу, противостояние будет напряжённым. К концу первого тайма счёт составил 1:0 в пользу сборной Сербии.





По завершению первого группового тура Сербия возглавила группу «E», обыграв Коста-Рику. Если по результатам сегодняшнего матча Сербия окажется победителем, то национальная команда выходит в 1/8 финала. Следующая игра у них состоится против сборной Бразилии. Швейцария тоже будет бороться за три очка. В прошлой игре им удалось вырвать лишь один балл, поэтому для выхода в 1/8 швейцарские игроки вынуждены взять победу в двух играх.





По мнению аналитиков, обе сборные сделают упор на защиту, ведь на кону очень важные очки. Специалисты уверены, исход игры решит один гол. Букмекеры так и не решили, кому они готовы отдать предпочтение: на победу Сербии выставлен коэффициент в 2,80, а на триумф Швейцарии – в 2,90.