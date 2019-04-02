ИА «Ореанда-Новости» На древнем кладбище в Египте команда археологов обнаружила саркофаг с мумиями, возраст которых может приближаться к 4 тыс. лет. О находке сообщает министерстве по делам древностей.

Раскопки проходили в 100 км от Каира. Искатели нашли двух мумий, которые, относятся к Древнему царству. По оценкам экспертов, возраст находки около 4 тысяч лет. Учёные полагают, что гробницы и найденные в них артефакты относятся к пятой династии фараонов, исследователи связывают их с древней столицей Нижнего Египта - городом Атрибис.

Мумии находились внутри известнякового саркофага. Вместе с ними в саркофаге были найдены изделия из золота и статуи. Находки были доставлены в музей Кафр-эш-Шейха, там специалисты проведут реставрацию и обеспечат сохранность артефактов. Как рассказал руководитель раскопок и глава Высшего совета по делам древностей Мустафа аль-Вазири, мумии находятся в очень плохом состоянии.