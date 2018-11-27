Такое заявление он сделал после отмены концерта группы IC3PEAK в Перми. Чиков в своём Telegram-канале рассказал, что концерт группы сорвали, а музыкантов сотрудники ФСБ проводили в гостиницу. При этом юрист отметил, что участников группы не задерживали, протоколы не оформлялись. А сотрудники силовых структур, по словам Чикова, отказались объяснить причину такого поведения.Ранее стало известно, что в Перми отменили концерт этой группы.. Концерт должен был пройти 27 ноября. А 25 ноября концерт IC3PEAK сорвали в Казани.Группа IC3PEAK стала известна этой осенью, когда вышел их клип на песню «Смерти больше нет». На видео солистка группы обливает себя керосином напротив здания Правительства России.– артист залез на припаркованную возле клуба машину и попытался зачитать свои тексты оттуда. Хаски задержали за хулиганство и отказ пройти медицинское освидетельствование. Его арестовали на 12 суток. Такой срок вызвал большой общественный резонанс, и суд позднее отменил своё решение.Кроме того, стало известно, что. Кроме того, городская администрация направила в школы рекомендации не пускать учеников на концерт артиста.