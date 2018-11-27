27.11.2018, 22:43
В ФСБ составили список музыкантов, которым нельзя выступать в России
ИА «Ореанда-Новости». У Федеральной службы безопасности есть особый так называемый «чёрный список» музыкантов, заявил правозащитник Павел Чиков.
Такое заявление он сделал после отмены концерта группы IC3PEAK в Перми. Чиков в своём Telegram-канале рассказал, что концерт группы сорвали, а музыкантов сотрудники ФСБ проводили в гостиницу. При этом юрист отметил, что участников группы не задерживали, протоколы не оформлялись. А сотрудники силовых структур, по словам Чикова, отказались объяснить причину такого поведения.
Правозащитник отметил, что у силовиков есть свой «чёрный список» исполнителей, выступление которых нельзя допускать в регионах страны. Такое указание, по сведениям юриста, поступает в субъекты России из центрального аппарата ФСБ.
Ранее стало известно, что в Перми отменили концерт этой группы. Участников IC3PEAK полиция заблокировала на заднем дворе возле клуба, где должно было состояться выступление. При этом правоохранительные органы требовали, чтобы группа уехала из города. Концерт должен был пройти 27 ноября. А 25 ноября концерт IC3PEAK сорвали в Казани.
Группа IC3PEAK стала известна этой осенью, когда вышел их клип на песню «Смерти больше нет». На видео солистка группы обливает себя керосином напротив здания Правительства России.
Это не первый случай за последнее время отмены концертов в России. Так, ранее в ряде городов отменили концерт рэпера Хаски. А когда он в Краснодаре после сорванного концерта попытался выступить на улице, его задержала полиция – артист залез на припаркованную возле клуба машину и попытался зачитать свои тексты оттуда. Хаски задержали за хулиганство и отказ пройти медицинское освидетельствование. Его арестовали на 12 суток. Такой срок вызвал большой общественный резонанс, и суд позднее отменил своё решение.
Кроме того, стало известно, что в Якутске рэпер Элджей отменил своё выступление из-за угроз в свой адрес. Кроме того, городская администрация направила в школы рекомендации не пускать учеников на концерт артиста.
Такое заявление он сделал после отмены концерта группы IC3PEAK в Перми. Чиков в своём Telegram-канале рассказал, что концерт группы сорвали, а музыкантов сотрудники ФСБ проводили в гостиницу. При этом юрист отметил, что участников группы не задерживали, протоколы не оформлялись. А сотрудники силовых структур, по словам Чикова, отказались объяснить причину такого поведения.
Правозащитник отметил, что у силовиков есть свой «чёрный список» исполнителей, выступление которых нельзя допускать в регионах страны. Такое указание, по сведениям юриста, поступает в субъекты России из центрального аппарата ФСБ.
Ранее стало известно, что в Перми отменили концерт этой группы. Участников IC3PEAK полиция заблокировала на заднем дворе возле клуба, где должно было состояться выступление. При этом правоохранительные органы требовали, чтобы группа уехала из города. Концерт должен был пройти 27 ноября. А 25 ноября концерт IC3PEAK сорвали в Казани.
Группа IC3PEAK стала известна этой осенью, когда вышел их клип на песню «Смерти больше нет». На видео солистка группы обливает себя керосином напротив здания Правительства России.
Это не первый случай за последнее время отмены концертов в России. Так, ранее в ряде городов отменили концерт рэпера Хаски. А когда он в Краснодаре после сорванного концерта попытался выступить на улице, его задержала полиция – артист залез на припаркованную возле клуба машину и попытался зачитать свои тексты оттуда. Хаски задержали за хулиганство и отказ пройти медицинское освидетельствование. Его арестовали на 12 суток. Такой срок вызвал большой общественный резонанс, и суд позднее отменил своё решение.
Кроме того, стало известно, что в Якутске рэпер Элджей отменил своё выступление из-за угроз в свой адрес. Кроме того, городская администрация направила в школы рекомендации не пускать учеников на концерт артиста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии