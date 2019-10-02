ИА «Ореанда-Новости». Выставка, посвящена дружбе, переписке и влиянию двух мыслителей.

Экспозиция посвящена позитивному влиянию Махатмы Ганди и Льва Толстого друг на друга, а также их дружбе и творчеству. Выставка организована несколькими крупными организациями, которые отметили необходимость дальнейшего взаимодействия России и Индии.

Глава ЕР Сергей Неверов подчеркнул, что для нашей страны имеют большое значение крепкие связи между государствами во всех сферах. Однако одним из самых важных моментов является сотрудничество в социально-культурной сфере.

Выставка направлена на важность влияния двух мыслителей на свои родные страны и мир. На ней представлены книги Льва Толстого «Царствие Божие внутри Вас» и Махатмы Ганди «Индийское самоуправление».