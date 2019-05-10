В текущем году председателем жюри состязания является заслуженная артистка России Наталья Варлей. 71-летняя легенда отечественного кинематографа 15 мая в 20:00 объявит имена лучших юных чтецов. В жюри "Живой классики" также вошли писательница Марина Москвина и актёр Сергей Горобченко. Генеральным партнёрам конкурса также предстоит побыть в роли судей и определить победителей.Все они победители региональных этапов проведения конкурса. Также на конкурс приезжают представители 60 стран мира для того, чтобы побороться за право выступить в финале. Финал состоится на "Арене" - ключевой сцене «Артека», которая вмещает четыре тысячи зрителей. В результате прохождения всех отборочных туров на «Артек-Арене» останется всего 18 человек. Затем из них будут отобраны ещё 9 суперфиналистов.По словам президента фонда «Живая классика» и основателя конкурса Марины Смирновой, это литературное соревнование очень схоже с конкурсом "Евровидение", только здесь юные выступающие выходят на сцену не спеть, а прочитать вслух прозу.Чтобы увидеть финал конкурса "Живая классика", необязательно ехать в Крым - в день подведения итогов лучших юных чтецов России можно посмотреть благодаря прямой трансляции.Зрители смогут поддержать участника и отдать свой голос.