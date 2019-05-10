10.05.2019, 22:51
В Гурзуфе Наталья Варлей назовёт лучших юных чтецов России
ИА "Ореанда-Новости" Подведение итогов самого крупного в России детского литературного конкурса «Живая классика», участники которого выходят на сцену, чтобы прочитать вслух произведения прозы, состоится в ближайшую среду, 15 мая, в международном детском центре «Артек». В текущем году председателем жюри состязания является заслуженная артистка России Наталья Варлей. 71-летняя легенда отечественного кинематографа 15 мая в 20:00 объявит имена лучших юных чтецов. В жюри "Живой классики" также вошли писательница Марина Москвина и актёр Сергей Горобченко. Генеральным партнёрам конкурса также предстоит побыть в роли судей и определить победителей.
В литературном фестивале принимают участие более 450 человек. Все они победители региональных этапов проведения конкурса. Также на конкурс приезжают представители 60 стран мира для того, чтобы побороться за право выступить в финале. Финал состоится на "Арене" - ключевой сцене «Артека», которая вмещает четыре тысячи зрителей. В результате прохождения всех отборочных туров на «Артек-Арене» останется всего 18 человек. Затем из них будут отобраны ещё 9 суперфиналистов. Победителей ждёт Красная площадь в Москве - 2 июня в 11.00 они выступят здесь на главной сцене страны.
По словам президента фонда «Живая классика» и основателя конкурса Марины Смирновой, это литературное соревнование очень схоже с конкурсом "Евровидение", только здесь юные выступающие выходят на сцену не спеть, а прочитать вслух прозу.
Чтобы увидеть финал конкурса "Живая классика", необязательно ехать в Крым - в день подведения итогов лучших юных чтецов России можно посмотреть благодаря прямой трансляции. Она начнётся в 20.00 по московскому времени на официальном сайте конкурса. Зрители смогут поддержать участника и отдать свой голос.
В литературном фестивале принимают участие более 450 человек. Все они победители региональных этапов проведения конкурса. Также на конкурс приезжают представители 60 стран мира для того, чтобы побороться за право выступить в финале. Финал состоится на "Арене" - ключевой сцене «Артека», которая вмещает четыре тысячи зрителей. В результате прохождения всех отборочных туров на «Артек-Арене» останется всего 18 человек. Затем из них будут отобраны ещё 9 суперфиналистов. Победителей ждёт Красная площадь в Москве - 2 июня в 11.00 они выступят здесь на главной сцене страны.
По словам президента фонда «Живая классика» и основателя конкурса Марины Смирновой, это литературное соревнование очень схоже с конкурсом "Евровидение", только здесь юные выступающие выходят на сцену не спеть, а прочитать вслух прозу.
Чтобы увидеть финал конкурса "Живая классика", необязательно ехать в Крым - в день подведения итогов лучших юных чтецов России можно посмотреть благодаря прямой трансляции. Она начнётся в 20.00 по московскому времени на официальном сайте конкурса. Зрители смогут поддержать участника и отдать свой голос.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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