ОРЕАНДА-НОВОСТИ Праздничный концерт в честь 100-летия Российских Пограничных войск пройдёт в Удмуртке в государственной филармонии в городе Ижевск. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы региона.



Участвующих в праздничном мероприятии приветствовал глава администрации главы и правительства региона Удмуртий Сергей Смирнов. Им была зачитана поздравительная речь написанную главой региона Александром Бречаловым. Из написанного следует, что охранять рубежи Родины — это весьма ответственное поручение, которое могут исполнить только наидостойнейшие из детей своей страны. Свыше 50 тысяч человек из Удмуртского края вошли в состав пограничных войск Российской Федерации. Значительное количество охранников границ из этого региона смогли заработать себе высокие государственные награды. Так же история помнит трех удмурчан, два из которых смогли получить Героя Советского союза, а один - Героя России.

Так же в музее им. К. Герда в Удмуртском крае до 24 июня будет работать выставка под названием «Стражи границы». Со слов директора этого музея, Александра Волкова, экспонаты покажут весь период формирования пограничных войск, от их непосредственного основания, до наших дней. Там будет уделено внимание пограничным конфликтам периода 1930 года, защите знаменитой Брестской крепости, воссоздании государственных границ в 1944, а также таким событиям как пограничный конфликт на острове Даманский и операциям в Афганистане.

В организации выставки так же участвовали такая организация как Кадетский пограничный центр «Граница». Показ и доставка экспонатов в свою очередь легла на плечи Центрального пограничного музея ФСБ России и Удмуртской региональной общественной организации ветеранов-пограничников «Патриоты границы». Главное место во всей выставке было уделено удмурчанину Сергею Борину, первому пограничнику среди Удмуртского края удостоившегося посмертного звания Героя России.

Личность этого персонажа весьма героическая. Он служил в 12 пограничной заставе, которая была отправлена на временное несение службы в Республику Таджикистан в 1993 году. Там же находясь в Тахлонской области его отряд подвергся нападению Таджикских и Афганских боевиков. В бою, завязавшемся против неприятеля Сергей Боринов, находясь за пулемётом сумел отразить несколько атак бушменов, стреляя буквально в упор с расстояния 10 метров. За время боя был трижды ранен из миномёта и гранатомёта и в последствии скончался от прямого попадания гранатой. Видно, в Удмуртском крае люди помнят своих героев, раз организовали столь пышное празднование дня пограничника.