ИА «Ореанда-Новости». Звезда Болливуда Аамир Кхан снимется в ремейке голливудской ленты «Форрест Гамп», сообщает индийское издание India Today.

Голливудский фильм «Форрест Гамп» режиссёра Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли получит современную «болливудскую» интерпретацию. В фильме снимется звезда индийского кинематографа Аамир Кхан.

К съёмкам, права на которые приобретены у Paramount Pictures, уже в сентябре этого года приступят компании Aamir Khan Productions и Viacom. Фильм выйдет в 2020 году. Режиссёр новой ленты - Адваит Чандан («Тайная суперзвезда»).

В свой 54-й день рождения, 14 марта, Аамир Кхан заявил индийским СМИ, что его героя зовут Лаал Сингх Чаддха (Laal Singh Chaddha) - это имя станет и названием фильма. Действие будет происходить в штате Пенджаб на севере Индии. Чтобы сыграть новую роль, Аамир Кхан в ближайшие полгода сбросит 20 килограммов - для этого он сел на диету. Актёр признаётся, что «Форрест Гамп» - «прекрасная история», ему всегда нравился этот фильм.