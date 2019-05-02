ИА «Ореанда-Новости» В соцсети Instagram набирает популярность аккаунт 13- летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей в 1944 году в концлагере Освенцим. Авторы блога «Eva Stories» пытались изобразить, как бы выглядел её профиль во время событий Холокоста.

По информации The New York Times,история, которая рассказывается в коротких видео, взята из настоящего дневника Евы Хейман. После окончания войны его нашла мама девочки. Спонсирует проект израильский предприниматель Мати Кохави.

В первом видео на своей страничке Ева Хейман весело отмечает своё тринадцатилетние. После в её родной город вторгаются нацисты, сначала девочку направляют в гетто, а затем отсылают в концлагерь. Команда из 400 человек работала над созданием аккаунта, съёмки проходили на Украине.