ИА «Ореанда-Новости»    В соцсети Instagram  набирает популярность аккаунт 13- летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей в  1944 году в концлагере  Освенцим.  Авторы блога «Eva Stories»  пытались изобразить, как бы выглядел её  профиль во время событий Холокоста.

По информации  The New York Times,история, которая рассказывается в коротких видео, взята из настоящего  дневника Евы Хейман. После окончания  войны его нашла мама девочки.  Спонсирует проект израильский предприниматель  Мати Кохави.

В первом видео на своей страничке Ева Хейман  весело отмечает своё тринадцатилетние. После в её родной город вторгаются нацисты, сначала девочку направляют в гетто, а затем отсылают в концлагерь. Команда из 400 человек работала над созданием аккаунта, съёмки проходили на Украине.