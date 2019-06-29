ИА «Ореанда-Новости». В интернет выложили кавер песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении певицы Уитни Хьюстон.



Эта песня должна была войти в альбом I’m Your Baby Tonight певицы. Однако потом продюсеры Хьюстон отказались от этой идеи, так как не хотели, что она пела чужие песни.



Песню, которую представили сейчас, обработал диджей из Норвегии. Он отметил, что старался сохранить стиль певицы, но всё равно добавил что-то своё.



Напомним, Уитни Хьюстон умерла в 2012 году. Певица захлебнулась, когда принимала ванну.