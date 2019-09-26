ИА «Ореанда-Новости» В православном храме замироточила икона Архангела Михаила.

Храм Анастасии Узорешительницы в исправительной колонии строгого режима Калужской области был освящен в 2012 году. На данный момент здесь постоянно проводятся все церковные обряды и богослужения. С осужденными религиозные деятели ведут беседы и лекции о нравственности и духовной жизни.



Данный храм насчитывает большое количество икон. Среди них есть те, что осуждённые сделали своими руками. Самая известная икона Архангела Михаила пару лет назад была привезена из города Курск. К иконе Михаила ежедневно обращались многие заключённые, молясь о помощи. В результате, икона замироточила, то есть на ней проступила маслянистая влага. Как рассказал протоиерей Димитрий Сахаров, это считается знаком Божьей милости.