ИА «Ореанда-Новости» Совет Федерации одобрил закон о защите детей от запрещенной информации, который уполномочивает кассиров кинотеатров и сотрудников библиотек при необходимости требовать паспорт у зрителей и читателей. Предписано не допускать несовершеннолетних туда, где будет демонстрироваться запрещённая для них продукция, и, таким образом, в случае сомнений в отношении возраста зрителя сотрудник кинотеатра будет вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность.

Новый закон также касается трейлеров кинокартин. Они должны быть составлены так, чтобы в них не содержалось не предназначенной для несовершеннолетних информации.