ИА «Ореанда-Новости». Marvel собирается представить нового супергероя – Красного Халка, пишет РИА Новости.



Продюсер Кристофер Маркус рассказал, что первый раз Красного Халка упомянули в комиксе, который был выпущен в 1962 году. Сначала он был отрицательным героем, сражался он в основном с уже известным Халком. Потом Красный Халк перешёл на сторону добра, став союзником Брюса Бэннера.



По словам Маркуса, исполнить роль нового персонажа может Уильям Херт. Сейчас студия ведёт с актёром переговоры.