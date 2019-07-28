ИА «Ореанда-Новости». Провинциальный музей Хайнаня (КНР) предоставил более 400 рисунков из знаменитых авторских мультфильмов на международном фестивале «Нанмин» («Южное море»). Это мероприятие проводится впервые на острове.



Оно продлится до середины последнего летнего месяца текущего года. По словам инициатора мероприятия, некоторые уникальные работы, представленные на выставке, взяты из его личной коллекции. 30 рисунков, созданных известными аниматорами, Ли Баочуань подарил коллекции музея.



Кроме того, на выставке представлены оригинальные рисунки, созданные знаменитыми классическими мультфильмами Китая, США, Японии, которые вышли на большой экран за последние 100 лет.



На иллюстрациях изображены персонажи диснеевского фильма «Белоснежка и семь гномов» (1937), китайского фильма «Принцесса железный веер» (1941) и родившегося в Китае в 1960–1980-х годах известного китайского мультфильма «Афанди», «Король обезьян», «Две героические сестры из степей», «Три монаха», «Черная кошка полиции», «Братья Калебасы».