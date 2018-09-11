ИА «Ореанда-Новости». 17 сентября в Большом зале консерватории выступит известный пианист и дирижёр Михаил Антоненко.



До недавнего времени его страстью были певцы, ансамблевое музицирование, теперь прибавилось увлечение и постижение дирижёрской профессии, в которой он уверенно движется вверх.



До недавнего времени его страстью были певцы, ансамблевое музицирование, теперь прибавилось увлечение и постижение дирижёрской профессии, в которой он уверенно движется вверх.

«В последние десять лет я много путешествовал, месяцами бывал за границей, посещал концерты, присутствовал на репетициях, наблюдал, как работают Саймон Рэттл, Джованни Антонини, Марк Минковский, Герберт Блумстедт – дирижёры, совершенно разные в своём подходе к музыке. В какой-то момент мне стало ясно, что профессия дирижёра включает в себя по-человечески близкий мне комплекс навыков, эмоций. Момент коммуникации в моём понимании всегда играет большую роль. По своей натуре я склонен к общению, шуткам, ведь говорят – юмор всё победит!», – говорит Михаил Антоненко.



В сентябрьской программе вместе с маэстро Антоненко будут блистать мастера вокального Олимпа разных поколений. Приглашённые солисты Большого театра Алексей Татаринцев (тенор) и Тарас Штонда (бас), и две молодые сопрано – солистка Мариинского театра Антонина Весенина и солистка МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Дарья Терехова.





Выбор Михаила Антоненко – Концерт №23 Моцарта, самого популярного классического композитора, – где музыкант выступит в роли пианиста и дирижёра; а затем прозвучат увертюры и арии русских и зарубежных композиторов.





В репертуаре Антоненко произведения от раннего барокко до произведений двадцатого века . Особое место в его творчестве занимают сочинения Баха, Моцарта, Бетховена и Шуберта. Среди крупных пианистов современности, оказавших наибольшее влияние на Антоненко, — Григорий Соколов и Мюррей Перайя. С артистом охотно сотрудничают самые известные солисты-вокалисты, начиная с его постоянной партнёрши Юлии Лежневой.





С 2004 по 2008 год Михаил Антоненко учился в Музыкальном колледже при Московской Консерватории у Веры Хорошиной. Продолжил учёбу музыкант в Московской консерватории им. П. И. Чайковского у профессора Павла Нерсесьяна, был одним из последних учеников пианиста и концертмейстера Важи Чачава.