ИА «Ореанда-Новости». С 6 по 8 ноября 2018 Санкт-Петербургская государственная консерватория проведет очередной научно-творческий симпозиум «Бражниковские чтения–2018», организованный кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории совместно с отделом рукописей Российской национальной библиотеки.

Программа симпозиума включает серию научных заседаний, открытых лекций, презентаций, стендовые доклады, тематическую выставку в отделе рукописей Российской национальной библиотеки и концерт древнерусских песнопений.

Научные заседания пройдут в Санкт-Петербургской консерватории и в Российской национальной библиотеке.

Главная тема симпозиума – «Святительский подвиг в Русской Церкви: образы истории в литургическом искусстве», приуроченная к столетию Поместного собора 1917-1918. Значительная часть выступлений будет посвящена этой теме. Цель – создание общего пространства исследования смежных вопросов, связанных с осмыслением в русской культуре архиерейского служения как неотъемлемой части христианской экклезиологии.

Доклады участников симпозиума также будут посвящены нескольким значимым историческим датам. В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения протоиерея Дмитрия Васильевича Разумовского, одного из основателей отечественной науки о древнерусской и византийской музыке, и 170 лет со дня рождения его ученика Степана Васильевича Смоленского, выдающегося деятеля отечественной культуры, музыковеда, своими трудами в области древнерусского певческого искусства заложившего основы русской музыкальной медиевистики. В связи с этими памятными датами программа симпозиума охватывает широкий кругом проблем в области изучения христианского литургического искусства. Она включает историю и практику изучения, описания и издания средневековых источников, вопросы историографии медиевистических исследований, в том числе научной биографии выдающихся деятелей русской музыкальной медиевистики, теоретические аспекты исследования христианских певческих памятников.

В рамках мероприятия 7 ноября в 16 часов в отделе рукописей российской национальной библиотеки откроется выставка «Поместный собор 1917–1918 годов и нотированные рукописи Российской национальной библиотеки». На выставке будут представлены некоторые документы Поместного собора, а также рукописи собраний, переданные в Библиотеку в 1919 из Санкт-Петербургской Духовной академии в связи с ее закрытием.

Выставку сопровождает концертная программа средневековых песнопений в исполнении ансамбля «Ключ разумения», ансамбля древнерусской музыки Санкт-Петербургской консерватории «Знамение», мужского ансамбля «Ин роспев».

Вход свободный.