Мероприятие, проведение которого состоится на набережной Дворца спорта «Олимп», продлится два дня.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы макрорегионального филиала «Юг», цифровым партнёром фестиваля выступило публичное акционерное общество «Ростелеком». Сотрудники организации организовали для посетителей на территории проведения фестиваля бесперебойный доступ к интернету. Открыта здесь и игровая зона, площадь которой составила пятьсот квадратных метров. Организаторами предусмотрена и образовательная составляющая фестиваля - пройдут четыре тематических лектория и запланирована встреча с известными писателями и блогерами. Традиционно на фестивале пройдёт косплей-шоу с яркими и запоминающимися персонажами, которые фигурируют в современной массовой культуре. Гости Geek Picnic могут встретиться с современными режиссёрами, работающими в жанре короткометражного кино – показы состоятся на территории кинотеатра под открытым небом. Открыта и работа музея, экспонаты которого будут интересны всем любителям стиля стимпанк. Всего фестивальные площадки расположены на площади в двадцать тысяч квадратных метров.

По словам директора департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» Вячеслава Плеханова, фестиваль науки, технологий и искусства под названием «Geek Picnic» будет интересен, прежде всего, наиболее продвинутым в технологическом плане людям. Именно эти люди задают тренды в развитии технологических идей. В свою очередь, продюсер фестиваля Серафима Чичева отметила, что «Ростелеком», таким образом, поддерживает диалог с этими людьми.