ИА «Ореанда-Новости» На горном плато Ай-Петри в Крыму поисковая группа обнаружила останки партизана и красноармейца, которые погибли в боях с фашистами в 1941 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Крымской региональной военно-спортивной общественной организации «Пересвет» Антона Глухарёва.

При погибших бойцах был найдены также их личный вещи, однако сейчас их личности установить невозможно. Точно известно, что они погибли, сражаясь: красноармейцу пуля попала в грудь, а партизан получил выстрел в живот – его пряжка была пробита насквозь.

Вероятнее всего, защитники Родины погибли 21 декабря 1941, когда оккупанты напали на несколько партизанских отрядов. Бойцы будут захоронены на воинском кладбище в Ялте 8 мая.