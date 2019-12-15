ИА «Ореанда-Новости». В ЛНР выпустили блок марок, посвящённых погибшим журналистам ВГТРК.

Блок почтовых марок, посвящённый памяти погибших журналистов ВГТРК, носит название «Погибшим за правду». На них изображены Игорь Корнелюк и Антон Волошин, которые погибли в Донбассе. РИА Новости сообщил о презентации марок из посёлка Металлист, где проходило мероприятие.

Ранее в ЛНР открыли памятник погибшим Корнелюку и Волошину. Инициатором открытия выступила ВГТРК, которую поддержал глава ЛНР. Таким образом удалось увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга в Донбассе.

Первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков отметил, что правду сейчас не любят. А журналисты – те, кто показывает эту гнусную правду людям. Першиков подчеркнул, что часто правдой оказываются преступления против собственного народа.