ИА «Ореанда-Новости» В малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в среду 6 марта в 19.00 состоится концерт «И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА».

Абонемент №10 И.С. Бах. По страницам хоральных собраний

В программе: Алексей ПАРШИН (орган)

6 марта в Малом зале консерватории – концерт органной музыки. В программе известного органиста, заслуженного артиста России, профессора Московской консерватории Алексея Паршина – хоральные прелюдии Баха. Артист представит собственную антологию, прослеживая путь развития жанра в творчестве композитора – от небольших ранних миниатюр до масштабных философских поэм в III части Клавирных упражнений.

Творчество Баха, величайшего органного композитора и органиста в истории, всегда в фокусе внимания А. Паршина. Мастер интерпретации, выдающийся педагог, создавший собственную органную школу, блестящий артист, он исполняет программы из произведений Баха на протяжении многих лет.

А.А. Паршин – автор, исполнитель и ведущий циклов концертов-лекций: «И.С. Бах и органная культура Германии эпохи барокко»; «И.С. Бах и органная культура Франции эпохи барокко»; «И.С. Бах и органная культура Италии»; «И.С. Бах и европейская органная культура. Шедевры четырёх столетий».

Хоральная прелюдия – это короткое музыкальное произведение, не имеющее строгой формы, органная хоральная обработка, предшествующая хоралу. Прелюдия должна была напоминать мелодию хорала прихожанам и создавать особое молитвенное, возвышенное настроение. Но восприятие творений Баха давно вышло за пределы религиозного толкования, и прелюдии и хоралы часто воспринимаются свободно, как чистая лирика.

Исполнитель сыграет баховские хоралы из сборников: «Ноймейстерские хоралы», «Органная книжечка», «Шюблеровские хоралы», «Лейпцигские хоралы», «Klavierübung», III том.