ИА «Ореанда-Новости». В малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 6 апреля в 14.00 состоится концерт органной музыки в рамках сотрудничества Московской консерватории и Королевского колледжа музыки в Лондоне.

Это британское высшее музыкальное учебное заведение (по статусу – как университет), основанное в 1882 году, выпустило огромное количество выдающихся музыкантов, в том числе из России. Помимо учебной части, колледж располагает значительной музейно-архивной составляющей: здесь есть Музей музыкальных инструментов, включающий более 800 экспонатов от XV века до наших дней, коллекция нотных автографов, коллекция портретов.

Дэвид Грэхэм — один из ведущих преподавателей органной музыки в Великобритании, признанный во всём мире. Обучался органу в колледже Белфаста у Десмонда Хантера. В 1976 году он выиграл стипендию для продолжения обучения в Королевском музыкальном колледже в Лондоне в классе Николаса Дэнби. В аспирантуре музыкант на протяжении года стажировался в консерватории им. Свелинка в Амстердаме, в классе Клааса Болта, а также изучал органную импровизацию у Наджи Хакима в Париже и Петра Планявского в Вене.

Будучи профессором Королевского музыкального колледжа, он был педагогом многих талантливых молодых органистов, ставших лауреатами международных конкурсов и занявших ведущие органные должности в соборах и церквах как в Соединенном Королевстве, так и за его пределами.

Дэвид Грэхэм является органистом и музыкальным директором церкви Непорочного Зачатия на Фарм-стрит в лондонском районе Мейфэр.

Органист концертирует в странах Европы, США, на Дальнем Востоке, в соборе Святого Павла и Вестминстерском аббатстве в Лондоне, выступал соборах Грейс, Сан-Франциско и соборе Святого Патрика в Нью-Йорке США. Репертуар музыканта невероятно широк. В частности, по его заказу современный британский композитор Хью Уоткинс написал ряд органных пьес, которые органист впервые исполнил в соборе Нотр-Дам, а также в рамках концертов к 150-летию органа Кавайе-Коля в церкви Сен-Сюльпис (Париж).

Грэхэм также выступает в качестве кантора и дирижёра, исполняя произведения композиторов XIX—XX веков, в том числе музыку Н. Рота. Совместно с британскими композиторами Габриэлем Джексоном и Кристофером Уокером участвовал в создании хоровой музыки. В 2011 году принц Уэльский наградил Дэвида Грэхема званием почётного члена Королевского музыкального колледжа.

Самуэль Али учится в колледже на степень «магистра», является штатным органистом в Лондонской церкви Христа в Челси, а в свободное время играет популярную музыку на гитаре.