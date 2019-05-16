ИА «Ореанда-Новости» В МЧС рассказали, почему в российских музеях часто происходят пожары, основная причина - неосторожное обращение огнем, а также неисправность проводки. Об этом заявил ИО начальника нормативно-технического отдела ДНД МЧС России Виктор Фадеев.

По его словам, пожар, зачастую, происходит внутри здания музея из-за несоблюдения правил обращения с огнём. Частой причиной пожаров в культурных учреждениях страны Фадеев назвал также неисправность электропроводки и нарушения при проведении ремонтных работ.

В 2018 году в России музеи горели 16 раз, при том, что в 2013 году пожар произошёл лишь в шести заведениях культуры.