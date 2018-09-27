ИА «Ореанда-Новости». Хотите попробовать себя в роли дирижёра симфонического оркестра? Тогда вам 3 октября в Театр имени Наталии Сац. Здесь в рамках Третьего фестиваля «Видеть музыку» и Просветительской программы Биеннале театрального искусства состоится уникальный, доступный для широкой публики открытый мастер-класс итальянского дирижёра Симоне Фермани.



Конечно, все зрители зала театра, вмещающего почти тысячу человек, не смогут встать за дирижёрский пульт, но на примере специально отобранных стажёров любой желающий сможет прикоснуться к основам дирижёрской профессии. Начало в 19 часов, стоимость билета – 500 рублей.

Посвятить себя искусству управления оркестром маэстро Фермани было в какой-то степени предначертано, ведь он является единственным из живущих в наше время прямых потомков Джузеппе Верди. И произведения великого предка всегда занимают приоритетное место в репертуаре Симоне Фермани. Дирижер признан специалистом в области классико-романтического оперного искусства, и всем любителям оперы, несомненно, будут интересны его мастер-классы. Причем, не только специалистам, но и широкому кругу меломанов.

Маэстро выстроит программы своих встреч так, чтобы профессионалам удалось поработать под его руководством с оркестром, зрителям было бы увлекательно за этим наблюдать, а начинающие музыканты смогли бы получить возможность приобщиться к дирижерскому искусству изнутри, наблюдая «кухню» профессии, которую ни в начальных, ни в средних учебных заведениях узнать практически невозможно.

Симоне Фермани обещает рассказать об особенностях дирижерской профессии, специфических моментах взаимоотношений дирижера с оркестром.

Для программы мастер-класса Маэстро выбрал произведения, звучащие в интерактивном медиа-спектакле театра имени Наталии Сац «Репетиция оркестра» по одноименному фильму Федерико Феллини: различные по характеру и стилю фрагменты опер «Любовный напиток» и «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти, «Сила судьбы» и «Отелло» Джузеппе Верди, «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини. Выбор именно этих арий и симфонических фрагментов обусловлен наличием в них типовых задач, с многочисленными вариациями которых каждый дирижер вынужден иметь дело в течение всей профессиональной жизни. А зрителям отрывки из опер, отобранные в программу мастер-класса, прекрасно известны не только по театральным постановкам, но и благодаря постоянному звучанию этой музыки в разнообразных гала-концертах.

3 октября 2018 года, 19.00

Большая сцена Детского музыкального театра имени Наталии Сац.