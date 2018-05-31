ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Птицу секретаря и мадагаскарсих фоссов в ближайшем будущем москвичи и гости столицы смогут увидеть в зоопарке. Рассказываем подробнее, какими редкими видами животных до конца этого года пополнится коллекция.

Фоссы и птица секретарь – животные, которые находятся в Красной книге, их привезут из Европы уже в этом году. О конкретных сроках пока не сообщают, но уже идёт подготовка их жилья – обустраиваются вольеры. Последний раз в зоопарке птица секретарь жила тридцать лет назад.

Помимо уже названных видов, завезут гривистую волчицу и кустарниковую собаку. Сотрудники надеются, что новые особи создадут пары с уже имеющимися у них представителями видов.

Зоологи сообщают, что у них имеется стратегия на ближайший год, как именно пополнить коллекцию. Основной задачей сейчас является найти пару уже тем животным, которые есть в зоопарке, чтобы получилась устойчивая популяция редких видов. Об этом рассказала директор зоопарка.

Также Светлана Акулова отметила, что все эти новые животные передаются в рамках европейских программ, направленных на сохранение редких видов.

Самку и самца мадагаскарских фоссов возьмут из зоопарка в Германии. На Мадагаскаре фоссы являются самыми крупными хищными млекопитающими. Внешне они похожи на пуму, размер около 80 сантиметров, по длине хвост почти такой же.

А вот птица секретарь скоро приедет в Москву из птичьего заповедника во Франции. Название она получила из-за чёрных перьев, которые торчат у неё на затылке. Они похожи на гусиные перья, а ими раньше судебные секретари в Европе украшали свои парики. Тело птицы насчитывает полтора метра – довольно крупная. Бегает быстро – скорость 30 км в час, но при этом размах крыльев почти два метра,.

В зоопарке уже есть гривистая волчица, к ней подселят самца. Его привезут из Берлина. Самца кустарниковой собаки также привезут оттуда для уже имеющейся самки. Зоологи надеются, что у них получится сформировать пары. Эти два вида животных находятся на грани исчезновения.

В данный момент в Московском зоопарке живёт 8000 экземпляров животных, это около тысячи уникальных видов.