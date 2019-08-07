ИА «Ореанда-Новости». В Московский зоопарк из зоопарка Острава привезли бинтуронга, его также называют кошачьим медведем, пишет «Интерфакс».



В зоопарке рассказали, что животное имеет запах жареного попкорна. Бинтуронга зовут Гула, ему один год. Отмечается, что это единственный хищник Евразии, который использует хвост для лазания. В зоопарке отметили, что до наступления зиму у него должна появиться подружка.



Сейчас Гула находится в зоне адаптации, посетителям его пока не показывают.