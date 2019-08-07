07.08.2019, 17:05
В Московском зоопарке появился кошачий медведь, который пахнет попкорном
ИА «Ореанда-Новости». В Московский зоопарк из зоопарка Острава привезли бинтуронга, его также называют кошачьим медведем, пишет «Интерфакс».
В зоопарке рассказали, что животное имеет запах жареного попкорна. Бинтуронга зовут Гула, ему один год. Отмечается, что это единственный хищник Евразии, который использует хвост для лазания. В зоопарке отметили, что до наступления зиму у него должна появиться подружка.
Сейчас Гула находится в зоне адаптации, посетителям его пока не показывают.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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