ИА «Ореанда-Новости» 18 сентября в 19:00 в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт под названием «УствольскаЯ!»

Ансамбль «Студия новой музыки» под руководством Владимира Тарнопольского исполнит новаторские сочинения петербургского композитора Галины Уствольской (1919–2006): симфонию № 4 «Молитва» для голоса, трубы, фортепиано и тамтама на текст Германа Расслабленного (1013–1054), симфонию № 5 Amen для скрипки, гобоя, трубы, тубы, ударных и солиста, трио для кларнета, скрипки и фортепиано, композицию № 1 Dona Nobis Pacem для флейты-пикколо, тубы и фортепиано и сонату для фортепиано № 6.