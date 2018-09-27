ИА «Ореанда-Новости». 1 октября, в День Музыки, в Большом зале консерватории состоится знаковый концерт, посвящённый музыканту, чьё имя стало синонимом высочайшего мастерства в исполнительстве. 110-летие со дня рождения скрипача, дирижёра, профессора Московской консерватории Давида Ойстраха отметят струнный квартет, носящий его имя, и народная артистка России, профессор Московской консерватории Элисо Вирсаладзе.





“Давид Ойстрах” означает олимпийское качество: чистоту и ясность формы, феноменальной красоты звук и исполнительскую волю, создавшую незабываемые, приподнятые над музыкальным текстом трактовки произведений”, – отмечает критик Ирина Муравьёва.



А один австрийский музыковед написал под впечатлением от его игры: “Многие задают себе вопрос: в чём же неповторимость этого величайшего из живущих сейчас скрипачей? Мне кажется, ответ на этот вопрос можно получить, перефразировав известный стих Гёте: “Здесь само собой разумеющееся становится событием””.



Квартет имени Давида Ойстраха получил свое имя в 2012 году, уже будучи сплоченным профессиональным коллективом. Первая скрипка – Андрей Баранов, обладатель наград более двадцати международных конкурсов, победитель самого престижного и старейшего мирового состязания среди скрипачей – Международного конкурса имени Королевы Елизаветы в 2012 году. Спустя 75 лет, после триумфа Давида Ойстраха на Первом конкурсе скрипачей имени Королевы Елизаветы, победа Андрея Баранова стала знаковым событием в его жизни и сыграла важную роль в истории Квартета имени Давида Ойстраха. Благодаря поддержке и решению семьи Давида Фёдоровича, квартет был удостоен имени этого выдающегося музыканта, гения скрипичного искусства XX века.



Давид Ойстрах много времени посвящал камерному музицированию. Как отмечали биографы, Ойстрах принимал участие в камерных вечерах еще в Одессе; позднее играл в трио с Игумновым и Кнушевицким. В 1935 году у него возник сонатный ансамбль с Л. Обориным. По рассказу Ойстраха, это произошло так: они поехали в Турцию в начале 30-х годов, и там пришлось сыграть сонатный вечер. Их “чувство музыки” оказалось столь родственным, что пришла мысль продолжить это случайное объединение.



Многочисленные выступления на совместных вечерах сблизили с Ойстрахом и Обориным одного из крупнейших советских виолончелистов – Святослава Кнушевицкого. Решение создать постоянное трио пришло в 1940 году. Первое выступление этого замечательного ансамбля состоялось в 1941 году, планомерная же концертная деятельность развернулась с 1943 года.



В программе концерта 1 октября – камерные ансамбли, принадлежащие перу композиторов, входивших в постоянный репертуар Д. Ойстраха.



Ф. Мендельсон, автор трио и знаменитого Скрипичного концерта ми минор, Р. Шуман, оставивший две великолепные скрипичные сонаты, трио и квинтет, и, безусловно, Д. Шостакович – современник, друг Д. Ойстраха, написавший для него Скрипичный концерт.