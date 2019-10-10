ИА «Ореанда-Новости». Абонемент «Романтические истории» посвящен трем женщинам в истории музыки – Кларе Вик-Шуман, Фанни Мендельсон и Альме Малер. Каждая из них была поистине талантливой личностью своей эпохи.



Пианистку и композитора Клару Вик в детстве называли вундеркиндом, а ее игра восхищала самого Ференца Листа. Покорив сердце Роберта Шумана, она стала не только его верной спутницей, но и первой исполнительницей фортепианных сочинений. Альма, первая супруга Густава Малера, была настоящей музой для творцов начала XX века и стала своего рода настоящей femme fatale. Но мало кто знает, что она занималась музыкой – писала песни и играла на рояле. Несмотря на трудности в отношениях с Альмой, Малер прожил с ней до самой смерти и на полях своей последней партитуры написал: «Жить и умереть для тебя, моя Альма!». И, наконец, Фанни Мендельсон, сестра Феликса Мендельсона-Бартольди, запомнилась как выдающаяся певица, которой Иоганн Гете посвятил свое стихотворение. Как и Клара Вик, Фанни Мендельсон была наиболее известной женщиной-композитором эпохи романтизма.



11 октября в 19-00, на первом концерте абонемента в честь 200-летия со дня рождения Клары Вик-Шуман будут исполнены ее произведения в контексте сочинений Роберта Шумана и Иоганнеса Брамса. Любовный треугольник, который образовался между Шуманом, Вик и Брамсом, – одна из наиболее завораживающих историй любви в мире музыки. Фортепианные и вокальные посвящения представят пианисты Михаил Дубов, Екатерина Державина, Юрий Мартынов, а также сопрано Яна Иванилова.



В программе:

К. Вик-Шуман – Избранные пьесы для фортепиано:

соч. 11 (посвящение Р. Шуману)

соч. 21 (посвящение И. Брамсу)

Пять песен для голоса и фортепиано

Р. Шуман – Соната для фортепиано фа-диез минор, соч. 11 (посвящение Кларе Вик)

– Избранные песни для голоса и фортепиано

И. Брамс – Вариации ре минор для фортепиано

(Кларе Шуман 13 сентября 1860 в качестве дружеского привета)

– Избранные песни для голоса и фортепиано

– Вариации на тему Шумана для фортепиано в 4 руки, соч. 23

(посвящение фройляйн Юлии Шуман)

