Успех Данг Тхай Шона произвел огромное впечатление и на жюри, и на публику, а польские критики в один голос называли его феноменальным талантом. Один из них писал: «Данг Тхай Шон любуется звучанием каждой фразы, бережно доносит до слушателей каждый звук и не столько играет, сколько поет ноты. По природе он лирик, но ему доступен и драматизм; хотя он предпочитает интимную сферу переживаний, но не чужд и виртуозной эффектности. Словом, он обладает всем, что необходимо большому пианисту: пальцевой техникой, скоростью, интеллектуальным самоконтролем, искренностью чувства и артистизмом». Примечательно, что на конкурс пианист отправился, будучи студентом Московской консерватории в классе Владимира Натансона и Дмитрия Башкирова.После победы на конкурсе Шопена Данг Тхай Шон отправился на гастроли по всему миру: его сольные выступления проходили в Линкольн-центре, Барбикан-центре, зале «Pleyel», Musikverein и других концертных площадках. Музыкант сотрудничал с такими известными оркестрами, как Оркестр Филармонии Монреаля, Оркестр ВВС, Оркестр Бирмингема, Парижа, Чехии, Дрездена, Берлина, Баден-Бадена, Осло и т.д. С 1987 года он является профессором музыкального колледжа Кунитачи в Токио. В настоящее время Данг Тхай Шон живёт в Канаде — преподает в Монреальском университете, а также дает мастер-классы для молодых пианистов.Концерт Данг Тхай Шона в Малом зале приурочен к XVIII Международному конкурсу пианистов имени Шопена, который пройдет в Варшаве с 2 по 23 октября 2020 года. Данг Тхай Шон, теперь уже член жюри этого конкурса, исполнит в родной Alma Mater шопеновские фортепианные шедевры — Полонез, Баркаролу, Четыре мазурки, Рондо фа мажор и Скерцо си-бемоль минор. Также в программе вечера — Шесть изящных импрессионистских прелюдий Клода Дебюсси и Четыре пьесы польского композитора Игнация Яна Падеревского.

В программе:

Шопен Полонез до минор, соч. 40

Баркарола, соч. 60

Четыре мазурки, соч. 24

Рондо фа мажор, соч. 5

Скерцо № 2 си-бемоль минор, соч. 31

Дебюсси Шесть прелюдий

Падеревский Четыре пьесы