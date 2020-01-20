20.01.2020, 16:35
В Московской консерватории состоится концерт Данг Тхай Шона
ИА «Ореанда-Новости». 20 января в Малом зале консерватории выступит Данг Тхай Шон — победитель Десятого международного конкурса имени Шопена в Варшаве, а также обладатель Золотой медали конкурса. Триумфальная победа этого пианиста стала, без преувеличения, историческим событием в культурной жизни Вьетнама, его родной страны. Впервые ее представитель завоевал первую премию на столь крупном фортепианном состязании.
Успех Данг Тхай Шона произвел огромное впечатление и на жюри, и на публику, а польские критики в один голос называли его феноменальным талантом. Один из них писал: «Данг Тхай Шон любуется звучанием каждой фразы, бережно доносит до слушателей каждый звук и не столько играет, сколько поет ноты. По природе он лирик, но ему доступен и драматизм; хотя он предпочитает интимную сферу переживаний, но не чужд и виртуозной эффектности. Словом, он обладает всем, что необходимо большому пианисту: пальцевой техникой, скоростью, интеллектуальным самоконтролем, искренностью чувства и артистизмом». Примечательно, что на конкурс пианист отправился, будучи студентом Московской консерватории в классе Владимира Натансона и Дмитрия Башкирова.
После победы на конкурсе Шопена Данг Тхай Шон отправился на гастроли по всему миру: его сольные выступления проходили в Линкольн-центре, Барбикан-центре, зале «Pleyel», Musikverein и других концертных площадках. Музыкант сотрудничал с такими известными оркестрами, как Оркестр Филармонии Монреаля, Оркестр ВВС, Оркестр Бирмингема, Парижа, Чехии, Дрездена, Берлина, Баден-Бадена, Осло и т.д. С 1987 года он является профессором музыкального колледжа Кунитачи в Токио. В настоящее время Данг Тхай Шон живёт в Канаде — преподает в Монреальском университете, а также дает мастер-классы для молодых пианистов.
Концерт Данг Тхай Шона в Малом зале приурочен к XVIII Международному конкурсу пианистов имени Шопена, который пройдет в Варшаве с 2 по 23 октября 2020 года. Данг Тхай Шон, теперь уже член жюри этого конкурса, исполнит в родной Alma Mater шопеновские фортепианные шедевры — Полонез, Баркаролу, Четыре мазурки, Рондо фа мажор и Скерцо си-бемоль минор. Также в программе вечера — Шесть изящных импрессионистских прелюдий Клода Дебюсси и Четыре пьесы польского композитора Игнация Яна Падеревского.
Успех Данг Тхай Шона произвел огромное впечатление и на жюри, и на публику, а польские критики в один голос называли его феноменальным талантом. Один из них писал: «Данг Тхай Шон любуется звучанием каждой фразы, бережно доносит до слушателей каждый звук и не столько играет, сколько поет ноты. По природе он лирик, но ему доступен и драматизм; хотя он предпочитает интимную сферу переживаний, но не чужд и виртуозной эффектности. Словом, он обладает всем, что необходимо большому пианисту: пальцевой техникой, скоростью, интеллектуальным самоконтролем, искренностью чувства и артистизмом». Примечательно, что на конкурс пианист отправился, будучи студентом Московской консерватории в классе Владимира Натансона и Дмитрия Башкирова.
После победы на конкурсе Шопена Данг Тхай Шон отправился на гастроли по всему миру: его сольные выступления проходили в Линкольн-центре, Барбикан-центре, зале «Pleyel», Musikverein и других концертных площадках. Музыкант сотрудничал с такими известными оркестрами, как Оркестр Филармонии Монреаля, Оркестр ВВС, Оркестр Бирмингема, Парижа, Чехии, Дрездена, Берлина, Баден-Бадена, Осло и т.д. С 1987 года он является профессором музыкального колледжа Кунитачи в Токио. В настоящее время Данг Тхай Шон живёт в Канаде — преподает в Монреальском университете, а также дает мастер-классы для молодых пианистов.
Концерт Данг Тхай Шона в Малом зале приурочен к XVIII Международному конкурсу пианистов имени Шопена, который пройдет в Варшаве с 2 по 23 октября 2020 года. Данг Тхай Шон, теперь уже член жюри этого конкурса, исполнит в родной Alma Mater шопеновские фортепианные шедевры — Полонез, Баркаролу, Четыре мазурки, Рондо фа мажор и Скерцо си-бемоль минор. Также в программе вечера — Шесть изящных импрессионистских прелюдий Клода Дебюсси и Четыре пьесы польского композитора Игнация Яна Падеревского.
В программе:
Шопен Полонез до минор, соч. 40
Баркарола, соч. 60
Четыре мазурки, соч. 24
Рондо фа мажор, соч. 5
Скерцо № 2 си-бемоль минор, соч. 31
Дебюсси Шесть прелюдий
Падеревский Четыре пьесы
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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