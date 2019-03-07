В Московской консерватории состоится музыкальное путешествие для всей семьи «Путешествие в Чехию»
ИА «Ореанда-Новости». В середине марта востребованный столичный дирижёр, знаковая фигура в
творческой жизни Московской консерватории, юбиляр нынешнего сезона Анатолий Левин и его верные помощники – Симфонический оркестр студентов консерватории – приглашает совершить увлекательное музыкальное путешествие для всей семьи вокруг света.
На сей раз пункт назначения – самобытная, свободолюбивая,
колоритная, непрерывно обновляющаяся музыка чешских композиторов: Мысливечека, Дворжака, Сметаны, Яначека, Мартину. Ваш гид в музыкальном туре вокруг света – пианист и композитор Иван Соколов.
17 марта, воскресенье, 14.00
АБОНЕМЕНТ №5
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