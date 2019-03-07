ИА «Ореанда-Новости». В середине марта востребованный столичный дирижёр, знаковая фигура в

творческой жизни Московской консерватории, юбиляр нынешнего сезона Анатолий Левин и его верные помощники – Симфонический оркестр студентов консерватории – приглашает совершить увлекательное музыкальное путешествие для всей семьи вокруг света.

На сей раз пункт назначения – самобытная, свободолюбивая,

колоритная, непрерывно обновляющаяся музыка чешских композиторов: Мысливечека, Дворжака, Сметаны, Яначека, Мартину. Ваш гид в музыкальном туре вокруг света – пианист и композитор Иван Соколов.



17 марта, воскресенье, 14.00

АБОНЕМЕНТ №5

