ИА «Ореанда-Новости». Картину «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» художника Марка Шагала продадут на торгах аукционного дома «Литфонд», пишет «Интерфакс».



Стартовая цена картины – 1 рубль. Торги пройдут 16 ноября, на них также будут представлены ещё 157 лотов. Начальная цена у всех одинаковая – 1 рубль.



Первым владельцам этой картины Шагала был известный коллекционер живописи и художник Жан Негулеско. После его смерти родственники постепенно распродали его коллекцию. Потом картиной владела лондонская галерея Leicester Galleries, которая потом выставила её на торги Sotheby's.