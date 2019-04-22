ИА «Ореанда-Новости». Полиция нашла пропавшую ранее картину русского художника Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня". Эта картина пропала из частной коллекции, сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.

По информации правоохранителей, полотно нашли в тот же день, когда поступило заявление хозяина о её пропаже. СМИ сообщают, что речь идёт о картине Левитана "Летний пейзаж. Пашня", которая стоит более двух миллионов рублей. Однако в полиции данную информацию не комментируют.

Ранее СМИ сообщали, что у полотна есть владелец, который приобрёл её не так давно у аукционного дома "Литфонд" за 2,6 миллиона рублей.