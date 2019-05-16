ИА «Ореанда-Новости» В Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в столице археологи обнаружили клад XV–XVI веков – среди находок серебряная деньга и три медных пула.

Находку совершили во время проведения работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря. Об этом сказано в сообщении на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что найденная серебряная деньга была во времена средневековой Руси крупной суммой, например, на одну такую деньгу можно было запастить провизией на несколько дней.

Три медных пула были отчеканены в Москве, самый ранний из них относится к 1530 году, в то время в Москве правил Василия III, два других пула были выпущены при правлении Ивана Грозного.