На участие в нём согласилось 30 ведущих российских галерей.Для владельцев карт Альфа-Банка будет предоставлена скидка в 20%.Он основал галерею современного искусства OVCHARENKO, в то время это была одна из первых галерей в стране. Известный в России финансист и предприниматель был у истоков первого в России аукциона современного искусства VLADEY. Приобретённый в области отечественного и мирового искусства опыт Овчаренко помог объединить на одной площадке главные галереи страны, уникальные выставки и новые экспериментальные формы.Среди современных художников такие имена как Тимур Новиков, Владимир Дубосарский, Оскар Рабин, Игорь Шелковский, Анатолий Зверев. Представлены и работы молодых творцов: Дарья Барыбина, Ульяна Подкорытова.30 отечественных галерей собраны под одной крышей столичного Гостиного двора. Работы из галереи Ovcharenko и аукционного дома Vladey, принадлежащие создателю ярмарки современного искусства Владимиру Овчаренко также широко здесь представлены.Стоимость входного билета составит 2019 рублей, согласно информации на официальном сайте ярмарки. 5% от продажи билетов на DA!MOSCOW будут перечислены в эндаумент-фонд музея современного искусства "Гараж".