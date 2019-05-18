18.05.2019, 00:00
В Москве открылась ярмарка современного искусства DA!Moscow
ИА "Ореанда-Новости" Новое международное арт-шоу современного искусства DA!Moscow открылось сегодня в старейшем Гостином дворе города Москвы. На участие в нём согласилось 30 ведущих российских галерей.
Генеральным партнёром DA!MOSCOW выступил крупнейший частный банк России Альфа-Банк, президент которого Пётр Авен на протяжении многих лет регулярно поддерживает интересные проекты в культурной сфере. Для владельцев карт Альфа-Банка будет предоставлена скидка в 20%.
Идейным вдохновителем проекта является Владимир Овчаренко. Он основал галерею современного искусства OVCHARENKO, в то время это была одна из первых галерей в стране. Известный в России финансист и предприниматель был у истоков первого в России аукциона современного искусства VLADEY. Приобретённый в области отечественного и мирового искусства опыт Овчаренко помог объединить на одной площадке главные галереи страны, уникальные выставки и новые экспериментальные формы.
На ярмарке DA!MOSCOW можно приобрести экспрессивное искусство, датируемое от 1980-х до наших дней. Среди современных художников такие имена как Тимур Новиков, Владимир Дубосарский, Оскар Рабин, Игорь Шелковский, Анатолий Зверев. Представлены и работы молодых творцов: Дарья Барыбина, Ульяна Подкорытова.
30 отечественных галерей собраны под одной крышей столичного Гостиного двора. Работы из галереи Ovcharenko и аукционного дома Vladey, принадлежащие создателю ярмарки современного искусства Владимиру Овчаренко также широко здесь представлены.
Свою работу ярмарка DA!MOSCOW закончит 19 мая. Стоимость входного билета составит 2019 рублей, согласно информации на официальном сайте ярмарки. 5% от продажи билетов на DA!MOSCOW будут перечислены в эндаумент-фонд музея современного искусства "Гараж".
Генеральным партнёром DA!MOSCOW выступил крупнейший частный банк России Альфа-Банк, президент которого Пётр Авен на протяжении многих лет регулярно поддерживает интересные проекты в культурной сфере. Для владельцев карт Альфа-Банка будет предоставлена скидка в 20%.
Идейным вдохновителем проекта является Владимир Овчаренко. Он основал галерею современного искусства OVCHARENKO, в то время это была одна из первых галерей в стране. Известный в России финансист и предприниматель был у истоков первого в России аукциона современного искусства VLADEY. Приобретённый в области отечественного и мирового искусства опыт Овчаренко помог объединить на одной площадке главные галереи страны, уникальные выставки и новые экспериментальные формы.
На ярмарке DA!MOSCOW можно приобрести экспрессивное искусство, датируемое от 1980-х до наших дней. Среди современных художников такие имена как Тимур Новиков, Владимир Дубосарский, Оскар Рабин, Игорь Шелковский, Анатолий Зверев. Представлены и работы молодых творцов: Дарья Барыбина, Ульяна Подкорытова.
30 отечественных галерей собраны под одной крышей столичного Гостиного двора. Работы из галереи Ovcharenko и аукционного дома Vladey, принадлежащие создателю ярмарки современного искусства Владимиру Овчаренко также широко здесь представлены.
Свою работу ярмарка DA!MOSCOW закончит 19 мая. Стоимость входного билета составит 2019 рублей, согласно информации на официальном сайте ярмарки. 5% от продажи билетов на DA!MOSCOW будут перечислены в эндаумент-фонд музея современного искусства "Гараж".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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