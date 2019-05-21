ИА «Ореанда-Новости» В Москве открыли первый памятник народному артисту России Иосифу Кобзону. Бронзовый бюст исполнителя установлен перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя Кобзона. Об этом предаёт агентство городских новостей «Москва».

На церемонии открытия монумента присутствовала близкие, друзья и коллеги певца.Как рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, место для установки бюста было выбрано не случайно. По его словам Кобзон любил студентов и был готов делиться с ним творческим опытом.

Иосиф Кобзон ушёл из жизни 30 августа в возрасте 80 лет.