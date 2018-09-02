ИА «Ореанда-Новости». Сын народного артиста СССР Иосифа Кобзона Андрей призвал пришедших на прощание с артистом проститься с ним аплодисментами.

В ходе гражданской панихиды, продолжавшейся около пяти часов, он сказал, что его отец прожил безупречную жизнь, в течение которой успел побывать очень много кем, но в первую очередь он оставался великим артистом.

Он поблагодарил «лучших людей страны» за оказанную помощь семье и близким – и президента, и премьера, и мэра, и спикера Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина, однако подчеркнул, что для Иосифа Давыдовича самой важной была любовь зрителей и их поддержка. Тем самым Андрей Кобзон призвал присутствовавших в Концертном зале имени П. И. Чайковского проводить артиста аплодисментами, после чего весь зал на протяжении нескольких минут хлопал стоя под песню "Мой путь" в исполнении Иосифа Кобзона.

Все пять часов, которые длилось прощание с народным артистом, люди стояли в очереди. Правоохранительные органы подсчитали, что к середине церемонии количество собравшихся превысило 6 тысяч человек. Сотрудники зала вынуждены были несколько раз освобождать сцену от цветов.

Путь гроба до катафалка тоже проходил под аплодисменты, а автомобили, проезжавшие в это время по Садовому кольцу, сигналили в знак уважения артисту.

Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве вопросы культуры, отметила, что огромная очередь желающих проститься стоит здесь несколько часов не просто так – ушёл человек-эпоха, вышедший в жизни многих людей, вызывая самые светлые эмоции и воспоминания.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Кобзона образцом артиста и гражданина и сказал, что, по его мнению, что само слово "Кобзон" звучит как синоним русской песни, как титул, как почетное звание, принадлежавшее эксклюзивно одному человеку. Мединский вспоминал и о том, как Кобзон давал многочасовые концерты в Афганистане и первым пошёл в "Норд-Ост", а также постоянно совершал поездки в Донбасс, на свою горячо любимую Родину.

Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет.