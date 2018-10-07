ИА «Ореанда-Новости». В октябре 2018 года в рамках абонемента “Brass days – 2018” пройдёт два концерта – 11 и 18 октября. На сцену Малого зала Московской консерватории выйдут брасс-квинтеты из России (Брасс-квинтет Большого театра, Брасс-квинтет Мариинского театра) и США (Brass Arts Quintet), а также солисты – Отто Заутер, Брэдли Ульрих, Иван Пятаков, Фёдор Шагов, Полина Орбах, Владислав Лаврик. Также в фестивале принимают участие братья Ивановы – одни из самых ярких и оригинальных представителей музыкальной элиты современной России, работающие в жанре симфоджаз.





Международный музыкальный фестиваль “BRASS DAYS”, созданный в 2011 году, продолжает привлекать внимание широкой публики к духовому искусству, а также знакомить её с именитыми исполнителями со всего мира.





“Учреждая данный фестиваль, мы хотели продемонстрировать слушателям высокую культуру медного духового искусства, которая есть у нас в стране, привлечь внимание публики к замечательным солистам и талантливым молодым ребятам, – рассказывает солист-трубач и дирижёр, художественный руководитель фестиваля “Brass Days” Владислав Лаврик. – С самого своего основания фестиваль проводится при поддержке Московской консерватории. Мы и раньше проводили здесь серии концертов, но в 2011 году пришла идея назвать их “Brass days” и сделать полноценным. Создавая его, мы хотели не только повысить интерес публики к духовому инструментальному искусству в России, но и привлечь лучших российских и зарубежных исполнителей, которые будут делиться своим опытом и поднимать уровень исполнительского духового искусства у нас в стране”.





По мнению Владислава Лаврика, “фестиваль значительно вырос, и причина этому – заинтересованность тех, кто поверил в его успех”.



11 октября, 19.00

Тульский филармонический симфонический оркестр: дирижёр и солист – Владислав ЛАВРИК (труба); Отто ЗАУТЕР (труба), Германия; Брэдли УЛЬРИХ (труба), США; Иван ПЯТАКОВ (баритон); Фёдор ШАГОВ (туба); Brass Arts Quintet, США; Симфоджаз братьев Ивановых; Полина ОРБАХ (вокал). В программе: Сен-Санс, Дебюсси, Равель.



18 октября, 19.00

BRASS BATTLE: Брасс-ансамбль Большого театра и Брасс-ансамбль Мариинского.



