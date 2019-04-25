ИА «Ореанда-Новости» 17 и 18 августа в Братеевском парке Москвы состоится пятый международный фестиваль фейерверков «Ростех». Мероприятия будут приурочены к Году театра.

Заместитель столичного мэра Наталья Сергунина сообщила, что на фестивале соберутся лучшие пиротехники со всего мира. В Братеевском парке пройдут восемь представлений, которые подготовят группы мастеров из Европы, Азии и Северной Америки. Также будут организованы концерты, творческие мастер-классы, спортивные развлечения, интерактивные игры и квесты.

Фестиваль фейерверков представляет собой крупнейшее мероприятие этого рода, которое традиционно проходит летом в российской столице начиная с 2015 года.