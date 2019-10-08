ИА «Ореанда-Новости». Глава департамента развития новых территорий города Москвы Жидкин заявил о создании кинодеревни на конференции в Мюнхене.

Кинодеревню хотят построить для натурных съёмок. Она будет размещаться на территории Новой Москвы. На настоящий момент проект на стадии подбора участка под парк декораций из фильмов.

Определиться чиновник планирует к следующему году. В том же году планируется начать строительство.

Кинодеревня будет формироваться за счёт декораций, которые обычно разбираются к концу съёмок. Однако теперь их будут перевозить на территорию парка. Также будут поступать в будущем с новым реквизитом, который планируется возводить вблизи деревни.

Ранее появилась новость о том, что российское телешоу «Дом-2» сменит площадку. Перенос осуществится летом 2020 года.