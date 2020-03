ИА «Ореанда-Новости». Большая выставка «Я, Энди Уорхол», которая посвящена творчеству американского художника, пройдёт в столице с 24 апреля по 20 сентября, пишет РИА Новости.



Выставка пройдёт в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.



В экспозиции будет свыше 170 работ пионера поп-арта, среди которых "Мэрилин" (Marilyn), "Банки с супом Кэмпбелл" (Campbell’s Soup Cans) и "Мао" (Mao), а также "Цветы" (Flowers), "Камуфляж" (Camouflage), "Дамы и господа" (Ladies and Gentlemen), "Ковбои и индейцы" (Cowboys and Indians), "Вымирающие виды" (Endangered Species), "Десять портретов евреев ХХ века" (Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century) и другие.