Данное культурное событие состоится в российской столице.

Местом проведения фестиваля выбран кинотеатр «Пионер». Культурное действо состоится уже в восемнадцатый раз. На кинофестивале будут представлены наиболее яркие фильмы израильских режиссёров, киноленты, которые принимали участие во многих международных кинофестивалях, а также фильмы в жанре «арт-хаус». Зрителей ожидает ночной показ нового израильского сериала, который получил положительные оценки многих кинокритиков. Помимо показа кинокартин, программа фестиваля включает в себя встречи, на которых предстоит обсудить темы, связанные с сюжетами и ключевыми идеями израильского кино. Все фильмы будут продемонстрированы на оригинальном языке, но с субтитрами на русском языке. Завершится кинофестиваль израильского кино 15 сентября.

Что касается наименований фильмов, то программа показов выглядит следующим образом. В первый день фестиваля, 12 сентября, состоится показ фильма «Другая история», режиссёрами которой выступили Ави Нешер и Йонатан Мордехай. 13 сентября - фильм «Работающая девушка» режиссёра Михаля Авиада. Оба фильма являются участниками фестиваля в канадском Торонто, прошедшего в прошлом году. 14 сентября зрителей ожидает сразу две картины: своё творение под названием «Миссис Джи» представит Далит Кимо и фильм «Стокгольм» - Даниэль Сыркин. Завершится кинофестиваль в воскресенье, 15 сентября, работой режиссёра Стефана Кааса под названием «Этгар Керет. Основано на реальных событиях».

Более подробную информацию о времени начала показов и покупки билетов можно узнать на официальном сайте кинотеатра «Пионер».