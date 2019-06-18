ИА «Ореанда-Новости» В Москве неизвестный напал на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В отношении нападавшего, которого сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статье «побои». Тельнов обратился в отделение полиции с заявлением о том, что к нему внезапно подбежал неизвестный и нанёс ему несколько ударов, после чего скрылся. Исполнительный директор ФК был вынужден обратиться в больницу за помощью. Полицейские начали поиски злоумышленника.