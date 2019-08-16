ИА «Ореанда-Новости» Многолетний ясень из популярного в начале двухтысячных сериала «Бригада» спилили под корень. Речь идёт о дереве на смотровой площадке Воробьёвых гор.

Ясень, под которым «Саша Белый» и его друзья клялись в вечной дружбе, засох от старости, и от него решили избавиться.

Память о дереве останется в кадрах телесериала. Поклонники опечалены этим фактом – теперь им предстоит искать другое памятное место.