ИА «Ореанда-Новости». Афиши концерта рэпера Face сняли с билбордов в Москве после его выступления на митинге оппозиции 10 августа, пишут «Ведомости».



Афиши были на билбордах, расположенных в центре города. Они анонсировали концерт, который запланирован на 2 ноября. Однако 21 августа все афиши были сняты. Сообщается также, что концерты артисты отменили в Улан-Удэ и Иркутске – они должны были пройти 23 и 24 августа. Якобы их отменили «по просьбе людей из органов».



Сам артист рассказал, что ситуацию с афишами в Москве ему объяснили грядущими выборами депутатов Мосгордумы и «распоряжением сверху». На плакате с надписью: «Приходи или проиграешь» Face запечатлён в костюме и галстуке на фоне многоэтажного здания.



Напомним, согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошёл в столице 10 августа. Кроме Face на нём выступили Леонид Парфёнов, группа «Кровосток» и другие известные люди.