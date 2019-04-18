ИА «Ореанда-Новости». Для подготовки к празднованию годовщины Дня Победы в Москве временно закроют Мавзолей Ленина. Посещение музея для посетителей будет закрыто временно: с 23 апреля по 13 мая. Об этом проинформировал Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Закрыть Мавзолей потребуется в связи с тем, что в Московском Кремле и на прилегающих к нему территориях будут проводиться работы по подготовке к празднованию 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Также с 6 мая (с 9 часов) до 9 мая (до 20 часов) Красная площадь будет закрыта для посещения.