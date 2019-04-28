ИА «Ореанда-Новости». Смитсоновский национальный зоопарк готовится принять лето эпических масштабов: среди множества видов животных, которые здесь обитают, с июня появятся и динозавры.

В национальном зоопарке в рамках проекта «DinoRoars» будут представлены аниматронные доисторические животные в натуральную величину. Так, знаменитый Тираннозавр Рекс будет достигать в высоту около 12 метров! У копии доисторического хищника будет особый «электронный мозг, который позволит ему совершать произвольные движения и издавать звуки», согласно пресс-релизу зоопарка. Посетители увидят копии и других представителей грозной фауны доисторической эпохи. Кроме взрослых особей в натуральную величину здесь можно будет увидеть и детёнышей динозавров.

Для посетителелей зоопарка также готовится особое представление «Erth's Dinosaur Zoo Live», которое будет сочетать в себе палеонтологию и кукольную анимацию, чтобы оживить как вымерших насекомых, так и динозавров. В интерактивном 30-минутном представлении под открытым небом примут участие около 20 видов динозавров.