ИА «Ореанда-Новости» В октябре в римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге пройдёт цикл Soirées d’orgue sur Kovensky («Органные вечера на Ковенском»).

Выступления состоятся 5 октября (Надежда Горбач (флейта), Мария Никифорова (орган)), 6 октября (Александр Осовицкий (виолончель), Даниэль Зарецкий (орган)), 12 октября (Анна Стрезева (орган)), 13 октября (Дарья Катыба (сопрано), Екатерина Маришкина (орган)), 19 октября (Бенедикт Нудинг, Елена Малева, Лилия Печенкина, Елизавета Шабалина (орган)), 20 октября (Карл Адам Ландстрем (орган)), 26 октября (Мария Лобецкая (орган)) и 27 октября (Эльнора Гросс (орган)).

